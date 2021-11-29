Дизайнер Масленникова дала советы по украшению новогодней ёлки

Дизайнер-декоратор, основатель сервиса «Декор Академия» Анна Масленникова дала советы по украшению новогодней ёлки.

«Общее правило, которого нужно придерживаться, — сохранение плотности заполнения ёлки всеми украшениями и отсутствие явных «пробелов» на любом её уровне», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

При выборе цветового решения эксперт советует рассмотреть несколько палитр — например, ягодные тона и золотые детали; металлик; пастельные оттенки; приглушённые природные оттенки.

«Добавьте украшения, созданные своими руками. Техника «do it yourself» не сдаёт позиций. Поделки из папье-маше, картона, текстиля, дерева могут стать настоящей изюминкой вашей оригинальной новогодней композиции», — сказала Масленникова.

Как считает дизайнер, не стоит украшать ёлку всем, что «попадается под руку» — желательно заранее продумать, как именно будет выглядеть новогоднее дерево.

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