Дизайнер Масленникова дала советы по украшению новогодней ёлки

Короткая ссылка
Дизайнер-декоратор, основатель сервиса «Декор Академия» Анна Масленникова дала советы по украшению новогодней ёлки.
Дизайнер Масленникова дала советы по украшению новогодней ёлки
  • Pixabay

«Общее правило, которого нужно придерживаться, — сохранение плотности заполнения ёлки всеми украшениями и отсутствие явных «пробелов» на любом её уровне», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

При выборе цветового решения эксперт советует рассмотреть несколько палитр — например, ягодные тона и золотые детали; металлик; пастельные оттенки; приглушённые природные оттенки.

«Добавьте украшения, созданные своими руками. Техника «do it yourself» не сдаёт позиций. Поделки из папье-маше, картона, текстиля, дерева могут стать настоящей изюминкой вашей оригинальной новогодней композиции», — сказала Масленникова.

Как считает дизайнер, не стоит украшать ёлку всем, что «попадается под руку» — желательно заранее продумать, как именно будет выглядеть новогоднее дерево.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить