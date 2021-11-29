Алексей Герман-младший назвал Владимира Наумова великим режиссёром

Режиссёр Алексей Герман-младший выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимира Наумова.

«Мы потеряли ещё одного великого режиссёра, который снимал по-настоящему хорошие фильмы», — цитирует Германа-младшего «Петербургский дневник».

Режиссёр назвал фильмы Наумова сильными, проникновенными, глубокими и эмоциональными. По его словам, эти ленты входят в золотую коллекцию отечественного кинематографа.

«У них сложился потрясающий творческий тандем с режиссёром Александром Александровичем Аловым, который, к сожалению, давно умер. Мне очень нравятся их совместные фильмы «Бег» и «Тегеран-43», — добавил Герман-младший.

Со своей стороны, киножурналист, автор и ведущий программы «Синемания» Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» назвал Наумова светлым человеком.

«Грустно, когда уходит эпоха», — сказал он.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет.