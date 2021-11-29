Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, режиссёра Владимира Наумова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Наумова
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Текст телеграммы, адресованной актрисе Наталии Белохвостиковой, супруге Наумова, опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Наталия Николаевна, примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим Вас и Вашу семью горем — кончиной Владимира Наумовича Наумова», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что «Наумов был выдающимся режиссёром, подлинным мэтром отечественного кинематографа».

«Его талантливые фильмы, созданные за годы неустанного творческого труда, поднимают важные, волнующие людей темы и потому находят отклик у зрителей разных поколений. Светлая память о Владимире Наумовиче Наумове навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Наумов умер в возрасте 93 лет.

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