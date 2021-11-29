Шахназаров назвал смерть Наумова огромной потерей

Режиссёр, сценарист, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Владимира Наумова.

«Это был выдающийся мастер, действительно эпоха в советском, российском кино», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Наумов вместе с режиссёром Александром Аловым снял ряд достойных картин, среди которых «Бег», «Павел Корчагин» и «Мир входящему».

«Конечно, это огромная потеря для нашей культуры», — сказал Шахназаров.

При этом в беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что память о Наумове сохранится в его фильмах, которые будут смотреть и пересматривать новые поколения.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет.