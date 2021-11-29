В ХМАО синоптики прогнозируют осадки на фоне потепления

В Ханты-Мансийском автономном округе 1 декабря ожидается потепление до +1 °С и снег с дождём.

Как пишет URA.RU, в Ханты-Мансийске в течение недели средняя температура днём составит от -1 до +1 °С.

Во вторник, 30 ноября, ожидается снег, а со среды температура поднимется до +1 °С, прогнозируется снег с дождём.

Температура ночью будет опускаться до -5...-8 °С, возможен ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой в европейской части России ожидаются крепкие морозы до -20 °С и оттепели.