В Гидрометцентре рассказали о зимней погоде в Центральной России
«Изменчивость погодных условий... будет большой этой зимой в европейской части России», — передаёт РИА Новости прогноз Вильфанда.
Он пояснил, что зимой ожидается неоднородный температурный режим — как сильные морозы, так и существенные потепления.
«Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», — дополнил метеоролог.
Вильфанд отметил, что чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.
Ранее он заявлял, что в некоторые регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов 29—30 ноября придут сильные осадки и ветер.