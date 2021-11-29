В Гидрометцентре рассказали о зимней погоде в Центральной России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой в европейской части России ожидаются крепкие морозы до -20 °С и оттепели.

«Изменчивость погодных условий... будет большой этой зимой в европейской части России», — передаёт РИА Новости прогноз Вильфанда.

Он пояснил, что зимой ожидается неоднородный температурный режим — как сильные морозы, так и существенные потепления.

«Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», — дополнил метеоролог.

Вильфанд отметил, что чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.

Ранее он заявлял, что в некоторые регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов 29—30 ноября придут сильные осадки и ветер.

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