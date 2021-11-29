В Гидрометцентре предупредили о непогоде в ряде российских регионов с 29 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в некоторые регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов (СЗФО, ЦФО и ЮФО) 29—30 ноября придут сильные осадки и ветер.

«В Ленинградской области 29—30 ноября прогнозируется сильный снег, метель, ветер до 15 м/с. Аналогичная ситуация будет в Псковской области. В Калининградской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер до 19 м/с», — приводит ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, непогода с сильными дождями и ветром до 18 м/с придёт в Белгородскую, Курскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую области.

Метеоролог добавил, что в Крыму и Краснодарском крае ожидается опасная погода с сильными дождями и ветром до 20—28 м/с в ближайшие двое суток.

Помимо того, в Хакасии и южных районах Красноярского края будет снег, ветер до 15—20 м/с и метель.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.