Синоптик Позднякова рассказала о смене характера погоды в Москве с 30 ноября

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Как объяснила синоптик, первая половина недели в столичном регионе ещё будет «под влиянием атлантических циклонов».

Кроме того, по словам Поздняковой, температура в понедельник и во вторник может превышать норму на 5—6 °С.

«В понедельник ночью — без существенных осадков, днём — местами небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы в понедельник — около 0 °С в городе, дневная — +3...+5 °С. 30 ноября — погода облачная, вот 30 ноября будет меняться характер погоды», — рассказала эксперт.

Позднякова добавила, что ночью ожидается дождь, а днём он сменится снегом.

«Погода будет довольно ветреная. Ночью будет +2...+4 °С, в утренние часы — такая же температура. К вечеру воздух быстро начнёт остывать, потому что нас уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, и 1 декабря погода будет вполне зимняя. То есть время от времени будет приниматься снежок: от небольшого до умеренного. Отрицательные температуры в течение всех суток: в Москве — -2...-4 °С, по области — до -6 °С. Уже сильного ветра, как 30 ноября, не ожидается», — отметила она.

При этом Позднякова заявила, что такая «умеренно морозная погода» продержится совсем недолго.

«Только 2 декабря будет так же с небольшим снежком и лёгким морозцем... К сожалению, к пятнице, 3 декабря, скажется влияние следующего циклона, который принесёт нам порцию более влажного и более тёплого воздуха. Вновь у нас будут приниматься осадки: мокрый снег и дождь, и температура в течение суток будет в городе около 0 °С», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь с понедельника на вторник, 30 ноября, ожидается рекордно тёплая погода и низкое атмосферное давление.