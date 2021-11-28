Синоптик прогнозирует тёплую погоду и рекордные показатели давления 30 ноября в Москве
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«Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер», — приводит ТАСС его слова.
Тишковец отметил, что ночь на 30 ноября будет самой тёплой с 1948 года.
«Столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4...+6 °С», — сказал синоптик.
Он заявил, что показатели столичных барометров утром 30 ноября могут опуститься до рекордно низких — 717 мм рт. ст.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.