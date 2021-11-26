Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.

По её словам, в понедельник, 29 ноября, есть вероятность дождя.

«Кардинальные перемены ждут столичный регион в последний день ноября: будет облачно, дождь сменится снегом. Температура ночью будет выше нуля, днём 30 ноября начнётся понижение», — заявила Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, к 1 декабря столбики термометров не поднимутся выше 0 ˚С в течение всех суток.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, каким будет конец осени в Москве.