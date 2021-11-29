В Тюменской области 1 декабря ожидается потепление

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Согласно сообщению Росгидрометцентра, в среду, 1 декабря, в Тюменской области потеплеет до +1 °С.
В Тюменской области 1 декабря ожидается потепление
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт организации.

Как отмечается, средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит -2...-4 °С.

«Днём 1 декабря в Тюменской области температура воздуха составит +1 °С. В ночное время — понижение до -1 °С. Затем ожидается незначительное похолодание до -6 °С», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой в европейской части России ожидаются крепкие морозы до -20 °С и оттепели.

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