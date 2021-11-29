Вильфанд спрогнозировал необычайно тёплую погоду в Центральной России в начале недели

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале недели в центре Европейской России ожидается необычайно тёплая погода, но уже в среду, 1 декабря, резко похолодает.

«Необычное начало недели — очень тёплое — будет в центре Европейской России. Температура на 6—7 °С выше нормы в понедельник», — приводит РИА Новости прогноз метеоролога.

По его словам, это обусловлено выносом очень тёплых воздушных масс с Атлантического океана и с севера Африки.

Он добавил, что в понедельник, 29 ноября, будет облачно и дождь.

«Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 мм ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра», — отметил Вильфанд.

Во вторник вечером, 30 ноября, ожидается гололедица.

Ранее Вильфанд заявил, что в некоторые регионы Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов (СЗФО, ЦФО и ЮФО) 29—30 ноября придут сильные осадки и ветер.

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