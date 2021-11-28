Синоптик Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столичном регионе в воскресенье, 28 ноября.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабо выраженного гребня антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон окажется на целых 5 °С теплее положенной климатической нормы», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 28 ноября, ожидается до +5 °С.

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.