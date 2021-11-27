В Apple потребовали Telegram отключить провокационный эмодзи с баклажаном
Предприниматель опубликовал в своём Telegram-канале анонимный опрос относительно сложившейся ситуации.
Он поинтересовался у пользователей, как следует отреагировать на требование компании: удалить изображение фонтанирующего баклажана или полностью прекратить работу мессенджера на устройствах Apple.
Ранее Дуров перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами.
По словам основателя мессенджера, каждый раз, когда он использует iPhone для тестирования приложения, чувствует, будто его «отбросило в Средневековье».