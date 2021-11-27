В Apple потребовали Telegram отключить провокационный эмодзи с баклажаном

В компании Apple обратились к Telegram с требованием отключить эмодзи с разбрасывающим семена баклажаном, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Предприниматель опубликовал в своём Telegram-канале анонимный опрос относительно сложившейся ситуации.

Он поинтересовался у пользователей, как следует отреагировать на требование компании: удалить изображение фонтанирующего баклажана или полностью прекратить работу мессенджера на устройствах Apple.

Ранее Дуров перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами.

По словам основателя мессенджера, каждый раз, когда он использует iPhone для тестирования приложения, чувствует, будто его «отбросило в Средневековье».