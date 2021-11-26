В Севастополе прогнозируют дожди в выходные

В Севастополе прогнозируют дожди в ближайшие три дня.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«27 ноября. Переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный, 15—20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 ˚С, днём +15...+17 ˚С», — заявили синоптики.

28 ноября ожидается ветер до 10—15 м/с. Дождь будет идти и ночью, и днём. Температура воздуха не изменится.

29 ноября также будет дождливая погода. Ветер 15—20 м/с.

Об ухудшении погоды рассказали и в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, передаёт «Крыминформ».

«27—28 ноября дожди, 28 ноября сильные дожди и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер, 15—20 м/с, 27 ноября порывы до 25 м/с», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о метелях и сильном ветре в Челябинской области.