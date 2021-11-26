Синоптики предупредили о метелях и сильном ветре в Челябинской области

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Согласно прогнозу Гидрометцентра по Челябинской области, 27 ноября в регионе ожидаются снег, метели и сильный ветер.
Синоптики предупредили о метелях и сильном ветре в Челябинской области
  • РИА Новости

«В ночь на субботу местами пройдёт небольшой снег, в горах — до умеренного. В отдельных районах прогнозируются метели, гололёдные явления. Непогода продолжится и днём 27 ноября, порывы ветра будут достигать 20 м/с», — рассказали URA.RU в челябинском ЦГМС.

Температура -4…-9 °С ночью и до +1 °С днём.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова  в беседе с «Москвой 24» рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в первых числах декабря.

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