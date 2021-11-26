Синоптик Шувалов рассказал, каким будет конец осени в Москве

Синоптик Александр Шувалов рассказал, каким будет конец осени в Москве.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что тепло движется в столицу со стороны Восточного Средиземноморья вместе с осадками, но всё закончится 30 ноября похолоданием, и 1 декабря наступит зима.

«Она придёт с несильными морозами — в пределах -1…-6 ˚С», — отметил эксперт.

Как добавил Шувалов, в ближайшие выходные в столичном регионе будет тепло. Осадки, обильные и продолжительные, ожидаются во второй половине дня в субботу и в первой половине дня в воскресенье.

Со своей стороны, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что последние дни осени будут тёплыми не по сезону.

«В последний день осени в нескольких городах России, возможно, будут обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Пройдут осадки преимущественно в виде дождей», — сказал он.

По его словам, 29 и 30 ноября столбики термометров в центральных областях европейской части России покажут +3...+8 ˚С.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о метелях и сильном ветре в Челябинской области.