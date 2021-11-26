Бас-гитарист Deep Purple Гловер рассказал историю появления названия нового альбома

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Бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер накануне выхода нового студийного альбома каверов группы — Turning To Crime («Предаться криминалу») рассказал, как появилось его название.
Бас-гитарист Deep Purple Гловер рассказал историю появления названия нового альбома
  • Reuters

«Название пришло в голову Иэну Гиллану, когда кто-то спросил его: «Слушай, старик, а чем вы занимались во время локдауна, когда ни порепетировать вместе, ни тем более поехать в концертный тур нельзя?» Иэн, попивая кофе, немного задумался и выпалил: «Предались криминалу» — рассказал музыкант в беседе с «Известиями».

По его словам, «эта фраза запала в память, буквально привязалась». А когда музыканты задумались над названием новой пластинки, «то тут же и всплыла».

«Благодаря же нашему звукозаписывающему лейблу ещё и стала ключевой темой, которая отразилась во многом, в том числе и в художественном оформлении обложки и остальной арт-работе над альбомом», — отметил он.

Новый альбом поступает в продажу 26 ноября.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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