Синоптики прогнозируют в Приморье сильный снег с дождём из-за циклона

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью 30 ноября циклона.

«В связи с прогнозируемым смещением южного циклона на территорию Приморского края во второй половине дня 30 ноября, ночью и днем 1 декабря во Владивостоке и крае ожидаются сильные осадки в виде снега, снега с дождем и дождя с количеством 15-40 миллиметров за 12 часов и менее, 6-15 миллиметров при снеге», — приводит РИА Новости сообщение Примгидромета.

Отмечается, что в отдельных районах края ожидаются очень сильные осадки (дождь, дождь, переходящий в снег) с количеством 50 миллиметров и более, очень сильный снег — 20 миллиметров и более за 12 часов и менее.

Ранее сообщалось, что военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды.