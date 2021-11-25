Ректор МГИК прокомментировал смерть Зимненко

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Ректор Московского государственного института культуры (МГИК) Арсений Миронов прокомментировал смерть народного артиста Леонида Зимненко, который долгое время работал в институте.
Ректор МГИК прокомментировал смерть Зимненко
  • © Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

«Леонид Орестович на протяжении многих лет работал в Московском государственном институте культуры. Преподаватели и студенты знали его как открытого и жизнерадостного человека. Он с радостью делился со студентами своими знаниями и накопленным опытом», — отметил он.

По словам Миронова, педагогические наработки Зимненко не будут забыты.

«Приношу соболезнования супруге Леонида Орестовича, Шишовой Светлане Валентиновне, его родным и близким. Институт будет бережно хранить память о Леониде Орестовиче», — добавил ректор МГИК.

Ранее стало известно, что Зимненко скончался на 79-м году жизни.

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