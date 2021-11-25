Ректор МГИК прокомментировал смерть Зимненко
- © Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
«Леонид Орестович на протяжении многих лет работал в Московском государственном институте культуры. Преподаватели и студенты знали его как открытого и жизнерадостного человека. Он с радостью делился со студентами своими знаниями и накопленным опытом», — отметил он.
По словам Миронова, педагогические наработки Зимненко не будут забыты.
«Приношу соболезнования супруге Леонида Орестовича, Шишовой Светлане Валентиновне, его родным и близким. Институт будет бережно хранить память о Леониде Орестовиче», — добавил ректор МГИК.
Ранее стало известно, что Зимненко скончался на 79-м году жизни.