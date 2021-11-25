Умер народный артист России Леонид Зимненко
- ©Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрия Бертмана.
«Сегодня снова потеря... Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушёл от нас», — написал Бертман на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла народная артистка России Нина Русланова.
Актёр Станислав Дужников в беседе с Nation News рассказал о работе с Ниной Руслановой.