Умер народный артист России Леонид Зимненко

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Народный артист России, певец Леонид Зимненко скончался на 79-м году жизни.
Умер народный артист России Леонид Зимненко
  • ©Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрия Бертмана.

«Сегодня снова потеря... Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушёл от нас», — написал Бертман на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла народная артистка России Нина Русланова.

Актёр Станислав Дужников в беседе с Nation News рассказал о работе с Ниной Руслановой.

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