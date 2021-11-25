Каток на ВДНХ откроется 26 ноября

Каток на Главной аллее ВДНХ откроется 26 ноября.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Основные цены на билеты остались на уровне прошлого года: от 150 рублей для детей и от 350 рублей для взрослых», — заявил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Отмечается, что цены зависят от дня недели и сеанса.

Также предусмотрены бесплатные входные билеты для ряда категорий граждан.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль искусств «Вдохновение» состоится с 26 ноября по 12 декабря на ВДНХ.