В Москве отреставрировали 1,7 тысячи исторических зданий с 2011 года
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
«Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать», — написал мэр в своём личном блоге.
Наглядный пример — Дом Кеворкова на Люсиновской улице. Двухэтажный особняк был построен в конце XVIII — начале XIX века. К моменту реставрации здание находилось в аварийном состоянии.
«После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия», — цитирует мэра «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что в Татарстане отреставрируют ограду XVIII — конца XIХ века Свияжского Успенского мужского монастыря, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.