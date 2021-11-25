В Москве отреставрировали 1,7 тысячи исторических зданий с 2011 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице отреставрировано 1,7 тыс. исторических зданий. Программа возрождения памятников столичной старины продолжается.
В Москве отреставрировали 1,7 тысячи исторических зданий с 2011 года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать», — написал мэр в своём личном блоге.

Наглядный пример — Дом Кеворкова на Люсиновской улице. Двухэтажный особняк был построен в конце XVIII — начале XIX века. К моменту реставрации здание находилось в аварийном состоянии.

«После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия», — цитирует мэра «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что в Татарстане отреставрируют ограду XVIII — конца XIХ века Свияжского Успенского мужского монастыря, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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