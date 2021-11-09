В Татарстане отреставрируют ограду монастыря — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Главгосэкспертизу.
Проект получил положительное заключение по итогам проведения государственной экспертизы.
Монастырь расположен на острове Свияжск, в 30 км от Казани. Он был возведён в 1555 году, территория постоянно достраивалась.
Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.