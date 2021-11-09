В Татарстане отреставрируют ограду монастыря — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Татарстане отреставрируют ограду XVIII — конца XIХ века Свияжского Успенского мужского монастыря, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Проект получил положительное заключение по итогам проведения государственной экспертизы.

Монастырь расположен на острове Свияжск, в 30 км от Казани. Он был возведён в 1555 году, территория постоянно достраивалась.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.