Заболевший коронавирусом Сосо Павлиашвили рассказал о своём здоровье

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Певец Сосо Павлиашвили, заболевший коронавирусом, рассказал о своём здоровье.
Заболевший коронавирусом Сосо Павлиашвили рассказал о своём здоровье
  • РИА Новости

«Всё хорошо, у меня бессимптомно. Подтвердили просто COVID-19. Я на даче, у меня всё хорошо. Уже практически выздоровел. Но на всякий случай ещё несколько дней здесь побуду, живём активно, хоть и в изоляции», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам артиста, он слушает музыку, общается с друзьями по телефону, выходит на воздух во двор.

Как уточнил Павлиашвили, изначально у него немного поднялась температура и исчезло обоняние. ПЦР-тест подтвердил COVID-19. На днях певец намерен ещё раз вызвать врача, чтобы сдать повторный анализ.

Ранее сообщалось, что певец Александр Серов, ранее госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы.

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