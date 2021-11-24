В Краснодаре планируют отреставрировать Дом Данилюка в 2022 году

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Реставрацию Дома Данилюка в Краснодаре планируют выполнить в 2022 году.
В Краснодаре планируют отреставрировать Дом Данилюка в 2022 году
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На работы уже зарезервированы бюджетные средства. Как отметил директор Департамента строительства Артём Аганов, получено положительное заключение Росгосэкспертизы.

Также проходит госэкспертизу проект реконструкции Дома купца Лихацкого.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.

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