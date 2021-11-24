Снятый при участии Ефремова фильм стал лауреатом тюремного конкурса
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- РИА Новости
«Фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции «Преступление и наказание», посвящённого 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности ИК-4 Михаил Ефремов и Михаил Зеленский стали авторами сценария фильма «Евангелие от Фёдора».
Также Ефремов озвучил картину.
Дочь Ефремова Вера снялась в роли Сони Мармеладовой, она прислала видеозапись со своим исполнением по электронной почте.
Фильм победил в номинации «Лучший монтаж», Ефремов и Зеленский были поощрены начальником учреждения, им вручили памятные подарки.
15 сентября второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову, получившему 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.