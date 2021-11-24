В Москве начали проводить выборочную противогололёдную обработку дорог
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«Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток в столице сохранится снег, местами метель... Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололёдной обработкой», — говорится в заявлении.
Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега в Москве уже составил более 1 см, всего может выпасть до 3 см снега.
Ранее сообщалось, что пробки в Москве 24 ноября достигли 10 баллов.
Руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда ожидать прекращения осадков в Москве.