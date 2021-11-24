Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Руководитель прогностического центра «Метео» синоптик Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда ожидать прекращения осадков в Москве.

«Просветление наступит часа через четыре, ближе к 22—23 часам, потому что зона осадков, которая накрыла Москву, она протяжённостью около 300—350 км и движется с очень хорошей скоростью»,— рассказал он.

По словам синоптика, ожидать прекращения снега можно поздним вечером.

«Но это не слишком радостная информация для тех, кто сейчас застал в этих пробках, потому что это ещё по меньшей мере пять-шесть часов», — заключил Шувалов.

Ранее стало известно, что пробки в Москве в среду, 24 ноября, достигли 10 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».