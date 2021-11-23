Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюменской области

Короткая ссылка
В ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюменской области
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Росгидрометцентра.

Средняя температура воздуха в регионе днём 23 ноября составила -3 °С, тогда как в ночь на 26-е число ожидается до -16 °С.

Похожий прогноз приводит сервис Gismeteo.

«26 ноября ночью в Тюменской области похолодает до -17 °С. Затем ожидается резкое потепление — до -3 °С. Возможны осадки в виде небольшого снега. Они могут продлиться в регионе вплоть до 30 ноября», — заявили представители сервиса.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить