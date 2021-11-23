Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюменской области

В ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Росгидрометцентра.

Средняя температура воздуха в регионе днём 23 ноября составила -3 °С, тогда как в ночь на 26-е число ожидается до -16 °С.

Похожий прогноз приводит сервис Gismeteo.

«26 ноября ночью в Тюменской области похолодает до -17 °С. Затем ожидается резкое потепление — до -3 °С. Возможны осадки в виде небольшого снега. Они могут продлиться в регионе вплоть до 30 ноября», — заявили представители сервиса.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.