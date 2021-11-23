Рождественская ярмарка пройдёт в Петербурге с 18 декабря по 9 января

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Рождественская ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 декабря по 9 января.
Рождественская ярмарка пройдёт в Петербурге с 18 декабря по 9 января
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как заявили на заседании городского правительства, ярмарка будет открыта ежедневно с 12:00 до 21:00, за исключением 1 января, когда она начнёт работу в 14:00.

В основу концепции ляжет сказка «Мышиный король».

Помимо торговых площадок, будут работать фотозоны и каток.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.

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