Рождественская ярмарка пройдёт в Петербурге с 18 декабря по 9 января

Рождественская ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 декабря по 9 января.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как заявили на заседании городского правительства, ярмарка будет открыта ежедневно с 12:00 до 21:00, за исключением 1 января, когда она начнёт работу в 14:00.

В основу концепции ляжет сказка «Мышиный король».

Помимо торговых площадок, будут работать фотозоны и каток.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» состоится свыше 500 мероприятий.