В сети стартовал «онлайн-поток» из хитов группы «Земляне»

Короткая ссылка
На официальном сайте и в мобильном приложении «Русского радио» 24 ноября стартовал «онлайн-поток», включающий главные хиты группы «Земляне». В него вошли такие песни, как «Трава у дома», «Поверь в мечту», «Путь домой», «Каскадёры» и другие.
В сети стартовал «онлайн-поток» из хитов группы «Земляне»
  • © Пресс-служба группы «Земляне»

Поток запущен в честь воссоединения основателей группы Владимира Киселёва и Игоря Романова. Ожидается, что артисты выступят 10 декабря на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» вместе с нынешним составом «Землян».

Группа «Земляне» была создана в 1978 году, а пик её популярности пришёлся на 1980-е. Артисты стали первым профессиональным рок-коллективом, выступавшим на большой эстраде. Общий тираж всех пластинок «Землян» составил более 15 млн. 

Ранее в честь 45-летия коллектива Игорь Романов и Владимир Киселёв запустили модель ракеты и исполнили хит «Трава у дома».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить