В сети стартовал «онлайн-поток» из хитов группы «Земляне»

На официальном сайте и в мобильном приложении «Русского радио» 24 ноября стартовал «онлайн-поток», включающий главные хиты группы «Земляне». В него вошли такие песни, как «Трава у дома», «Поверь в мечту», «Путь домой», «Каскадёры» и другие.

Поток запущен в честь воссоединения основателей группы Владимира Киселёва и Игоря Романова. Ожидается, что артисты выступят 10 декабря на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» вместе с нынешним составом «Землян».

Группа «Земляне» была создана в 1978 году, а пик её популярности пришёлся на 1980-е. Артисты стали первым профессиональным рок-коллективом, выступавшим на большой эстраде. Общий тираж всех пластинок «Землян» составил более 15 млн.

Ранее в честь 45-летия коллектива Игорь Романов и Владимир Киселёв запустили модель ракеты и исполнили хит «Трава у дома».