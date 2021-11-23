Актриса Ольга Прокофьева назвала Валерия Гаркалина своим учителем и другом
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- РИА Новости
Об этом она сказала в беседе с ФАН.
«Ты знаешь, я сейчас буду жить твоими глазами. Теперь я всё время, когда мне будет непонятно, как поступить в той или иной ситуации, я буду говорить: «А как бы сейчас Гаркалин сделал?» И я чётко вижу эту картину, как ты бы поступил в этой ситуации: отошёл, промолчал, засмеялся, бросил пару фраз из Беллы Ахмадулиной. Я вот так хочу. И я так буду. Потому что ты мой учитель, ты мой большой друг. Бесконечно тебя люблю и уважаю», — заявила Прокофьева.
20 ноября Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.
Ранее сообщалось, что в Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным.