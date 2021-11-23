Актриса Ольга Прокофьева назвала Валерия Гаркалина своим учителем и другом

Короткая ссылка
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева во время похорон актёра Валерия Гаркалина назвала его своим учителем.
Актриса Ольга Прокофьева назвала Валерия Гаркалина своим учителем и другом
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом она сказала в беседе с ФАН.

«Ты знаешь, я сейчас буду жить твоими глазами. Теперь я всё время, когда мне будет непонятно, как поступить в той или иной ситуации, я буду говорить: «А как бы сейчас Гаркалин сделал?» И я чётко вижу эту картину, как ты бы поступил в этой ситуации: отошёл, промолчал, засмеялся, бросил пару фраз из Беллы Ахмадулиной. Я вот так хочу. И я так буду. Потому что ты мой учитель, ты мой большой друг. Бесконечно тебя люблю и уважаю», — заявила Прокофьева.

20 ноября Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Ранее сообщалось, что в Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить