Актриса Ольга Прокофьева назвала Валерия Гаркалина своим учителем и другом

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева во время похорон актёра Валерия Гаркалина назвала его своим учителем.

Об этом она сказала в беседе с ФАН.

«Ты знаешь, я сейчас буду жить твоими глазами. Теперь я всё время, когда мне будет непонятно, как поступить в той или иной ситуации, я буду говорить: «А как бы сейчас Гаркалин сделал?» И я чётко вижу эту картину, как ты бы поступил в этой ситуации: отошёл, промолчал, засмеялся, бросил пару фраз из Беллы Ахмадулиной. Я вот так хочу. И я так буду. Потому что ты мой учитель, ты мой большой друг. Бесконечно тебя люблю и уважаю», — заявила Прокофьева.

20 ноября Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Ранее сообщалось, что в Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным.