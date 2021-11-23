В Тверской области обсудили программу к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году

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В Тверской области обсудили программу к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в следующем году.
В Тверской области обсудили программу к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

На заседании регионального правительства рассмотрели приоритетные направления развития сферы культуры.

Среди крупных событий следующего года — мероприятия, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I, 450-летию перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, 120-летию со дня рождения Сергея Лемешева.

Также запланированы проекты «Фестиваль искусств Юрия Башмета» и «Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», театральные обменные гастроли.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия Петра I.

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