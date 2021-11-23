Вера Алентова назвала Валерия Гаркалина исключительным человеком

Народная артистка России Вера Алентова почтила память коллеги Валерия Гаркалина на похоронах и заявила, что он был исключительным человеком.

В беседе с ФАН она отметила, что про Гаркалина нельзя сказать ни одного дурного слова, что является большой редкостью в актёрской среде.

«Вот такое приятие тебя. Именно тебя. Такое ощущение, что он именно тебя и ждал. Как только ты с ним встретился случайно, он так рад тебя видеть. Именно тебя и ждал, именно тебе и хочет сказать эти слова. Так редко и так востребовано это качество, что, конечно, незабываемо», — заявила актриса.

20 ноября Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Ранее сообщалось, что в Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным.