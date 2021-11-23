Актёр Стругачёв поделился воспоминаниями о Гаркалине
В беседе с ФАН он отметил, что с Гаркалиным было весело, а каждый день в его компании был похож на праздник.
«Я работал с гением. Мне повезло. Я могу сказать, что вот этот человек — гений. Мне посчастливилось десять лет стоять с ним на сцене. Хотя каждый раз, когда я произносил какой-то монолог в спектакле «Муж моей жены», он тихо-тихо подойдёт и скажет: «Гений». Я ему отвечал: «Сам гений». Было очень весело, так всё классно на этом свете с ним. Вам, кто с ним не работал, не понять. Это праздник. Каждый день — праздник», — сказал Стругачёв.
20 ноября Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.
Ранее сообщалось, что в Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным.