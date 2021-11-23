«ВКонтакте» запускает дейтинг-сервис «VK Знакомства»
- vk.com
Отмечается, что дейтинг-сервис уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK.
Сервис поможет найти пару для дружеского или романтического общения. Кроме того, «VK Знакомства» позволяют выражать симпатию человеку прямо в его профиле во «ВКонтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.
Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» представила новую видеовитрину.