Социальная сеть «ВКонтакте» запускает дейтинг-сервис «VK Знакомства». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что дейтинг-сервис уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK.

Сервис поможет найти пару для дружеского или романтического общения. Кроме того, «VK Знакомства» позволяют выражать симпатию человеку прямо в его профиле во «ВКонтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.

Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» представила новую видеовитрину.