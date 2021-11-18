«VK Видео» представила новую видеовитрину

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«VK Видео» представила новую видеовитрину. Впервые она начала работать в социальной сети «ВКонтакте», а позже появится и в других видеосервисах экосистемы VK. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«VK Видео» представила новую видеовитрину
  • vk.com

Отмечается, что пользователям стали доступны фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики. Они распределены по тематическим разделам, при этом доступны бесплатно и в высоком качестве — вплоть до Full HD и 4К.

Среди новых возможностей: интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа на основе нейросетей, расширенная библиотека контента, а также тематические плейлисты с личного профиля или от лица сообщества.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила редизайн мобильного приложения.

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