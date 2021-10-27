Социальная сеть «ВКонтакте» запустила редизайн мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что теперь мобильное приложение должно адаптироваться под каждого пользователя. Так, нижнее меню может предлагать новое и учитывать интересы пользователя, а боковое меню доступно из любой вкладки.

Кроме того, в мобильном приложении будет быстрый переход к профилю и всем настройкам, а вкладка «Сервисы» адаптируется под интересы и потребности пользователя.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила автоматический перевод публикаций, размещённых в сообществах, с русского на английский.