Умер бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец»

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Экс главный редактор газеты «Московский комсомолец» и бывший председатель Комитета по культуре Москвы Игорь Бугаев скончался в возрасте 88 лет.
Умер бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец»
  • © Союз журналистов Москвы

Как говорится на сайте МК, предварительной причиной его смерти стал инфаркт.

«Бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец», заместитель председателя исполкома Моссовета, экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев скончался в Москве. Предварительная причина смерти — инфаркт», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о кончине советского журналиста, секретаря Союза журналистов России Анатолия Богомолова.

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