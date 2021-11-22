Умер бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец»

Экс главный редактор газеты «Московский комсомолец» и бывший председатель Комитета по культуре Москвы Игорь Бугаев скончался в возрасте 88 лет.

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Как говорится на сайте МК, предварительной причиной его смерти стал инфаркт. «Бывший главный редактор газеты «Московский комсомолец», заместитель председателя исполкома Моссовета, экс-председатель комитета по культуре города Москвы Игорь Бугаев скончался в Москве. Предварительная причина смерти — инфаркт», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о кончине советского журналиста, секретаря Союза журналистов России Анатолия Богомолова.