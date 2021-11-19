Умер советский журналист Анатолий Богомолов

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Умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.
Умер советский журналист Анатолий Богомолов
  • РИА Новости

«Да, это так», — заявил Милютенко.

По его словам, Богомолов «удивительная творческая личность».

С 1963 года Богомолов занимал должность главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения.

В 1969 году он стал куратором программ Центрального телевидения.

С 1980 года он был главным редактором редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати России. 

Богомолов с 1998 года и по настоящее время был секретарём Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что в возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган.

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