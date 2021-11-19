Умер советский журналист Анатолий Богомолов

Умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.

«Да, это так», — заявил Милютенко.

По его словам, Богомолов «удивительная творческая личность».

С 1963 года Богомолов занимал должность главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения.

В 1969 году он стал куратором программ Центрального телевидения.

С 1980 года он был главным редактором редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати России.

Богомолов с 1998 года и по настоящее время был секретарём Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что в возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган.