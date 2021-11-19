Умер советский журналист Анатолий Богомолов
- РИА Новости
«Да, это так», — заявил Милютенко.
По его словам, Богомолов «удивительная творческая личность».
С 1963 года Богомолов занимал должность главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения.
В 1969 году он стал куратором программ Центрального телевидения.
С 1980 года он был главным редактором редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996 году стал начальником управления периодической печати Министерства печати России.
Богомолов с 1998 года и по настоящее время был секретарём Союза журналистов России.
Ранее сообщалось, что в возрасте 98 лет умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган.