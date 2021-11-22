Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой.

«Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Русланова проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством.

«Светлая память о народной артистке России Нине Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, всех поклонников её щедрого дарования», — заключил он.

Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Актриса играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем».

Церемония прощания с народной артисткой России пройдёт в Доме кино 24 ноября.