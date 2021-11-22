Церемония прощания с Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября
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«Прощание с Ниной Ивановной пройдёт в Доме кино 24 ноября», — приводит Интерфакс слова собеседника агентства.
По предварительной информации, Русланову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее стало известно, что Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Актриса играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем».