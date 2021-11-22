Церемония прощания с Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой пройдёт в Доме кино 24 ноября. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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