Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни.

Он сообщил, что «температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов».

«Дневная температура от 0 до +3 °С, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до -2 °С, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что за сутки 20 ноября в Москве выпало 20% месячной нормы осадков.