На 85-м году жизни скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова
- РИА Новости
«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала Чудакова в своём Facebook.
О времени и месте прощания с литературным критиком будет сообщено позже.
Мариэтта Чудакова — известный литературовед, критик, член Европейской академии и доктор филологических наук.
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