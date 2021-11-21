На 85-м году жизни скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова

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В реанимации московской Коммунарки скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила её дочь Мария Чудакова.
На 85-м году жизни скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова
  • РИА Новости

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала Чудакова в своём Facebook.

О времени и месте прощания с литературным критиком будет сообщено позже.

Мариэтта Чудакова — известный литературовед, критик, член Европейской академии и доктор филологических наук.

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В начале октября актёра госпитализировали с коронавирусом, почти 1,5 месяца он провёл в реанимации.

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