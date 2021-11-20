Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве в ночь на 23 ноября

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Обширный циклон стоит где-то между Мурманском и Архангельском, и от него ложбиной небольшой столичный циклончик над Москвой проходит. У нас по северо-западу тепло: прошедшей ночью в Москве было +2 °С, в Твери — +2,5 °С, в Петербурге — +2,7 °С, а в Пскове — чуть ли не +5 °С было. А по востоку (Кострома, Ярославль) — там холод, минус был. Вот это тепло и холод дали снег, который у нас выпал», — объяснил метеоролог.

При этом, по словам синоптика, в связи с этим температура понизилась.

«Днём — около +1...+2 °С. Погода сегодня и завтра остаётся пасмурной. Температура ночью — +1...-1 °С. Основные осадки ушли на юг... в Тамбов. Дальше пойдёт на Ульяновск. Мы в тылу — ещё какие-то осадки есть, но совсем незначительные», — рассказал Цыганков.

Он заявил, что в ночь с понедельника на вторник в столичном регионе ожидается похолодание.

«Во вторник, среду мы будем в холодном воздухе. Предварительный прогноз: ночью -7...-2 °С. Дальше после двух-трёх дней холода — опять повышение температуры, во всяком случае, зимней погоды пока не видно», — пояснил эксперт.

Специалист также напомнил, что в ноябре 2016 года в этот день было зафиксировано 6 см снега.

«И до Нового года он продержался, правда, перед Новым годом (за два дня) растаял весь», — заключил собеседник RT.

Он добавил, что в последующие годы «практически устойчивого снежного покрова в ноябре не было».

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября.