В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 20 ноября. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, показатели барометров опустились до 721,4 мм рт. ст.

«В Москве к 09:00 показания барометров понизились до 721,4 мм рт. ст., что на 0,4 мм рт. ст. ниже абсолютного рекорда этого дня (20 ноября), установленного в 2008 году», — приводит РИА Новости заявление.

Тишковец отметил, что абсолютный рекорд низкого атмосферного давления в столице в ноябре был установлен 25 ноября 1973 года, когда показания барометров показали 709 мм рт. ст.

Ранее Марина Орлова, врач-кардиолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие правила следует соблюдать гипотоникам, чтобы справиться с плохим самочувствием из-за скачков давления.