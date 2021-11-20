Актёр и режиссёр Сергей Колешня назвал Валерия Гаркалина фантастическим человеком
- РИА Новости
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«Как актёр, я считаю, он один из лучших. И как человек он просто фантастический. Он сразу открывает своё сердце и сразу же находит контакт. Видите, я даже не могу говорить о нём в прошедшем времени. Очень жаль. Он мог ещё много чего сделать», — сказал Колешня.
Он также отметил, что у Гаркалина был педагогический талант.
«Когда он на площадке работает, всё отточено. Он раскрывался как педагог и на площадке, и в общении», — добавил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.