Актёр и режиссёр Сергей Колешня назвал Валерия Гаркалина фантастическим человеком

Актёр театра и кино, театральный режиссёр Сергей Колешня в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина.

«Как актёр, я считаю, он один из лучших. И как человек он просто фантастический. Он сразу открывает своё сердце и сразу же находит контакт. Видите, я даже не могу говорить о нём в прошедшем времени. Очень жаль. Он мог ещё много чего сделать», — сказал Колешня.

Он также отметил, что у Гаркалина был педагогический талант.

«Когда он на площадке работает, всё отточено. Он раскрывался как педагог и на площадке, и в общении», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.