«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковью

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье по причине ветра и мокрого снега.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковью
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о порывах ветра до 15-20 м/с в Москве действует с 10:00 20 ноября до 4:00 21 ноября, в Подмосковье — с 9:00 субботы до 5:00 21 ноября.

Также в Москве и области  с 3:00 20 ноября до 21:00 21 ноября действует предупреждение о снеге и обледенении.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.

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