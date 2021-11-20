«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковью

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье по причине ветра и мокрого снега.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о порывах ветра до 15-20 м/с в Москве действует с 10:00 20 ноября до 4:00 21 ноября, в Подмосковье — с 9:00 субботы до 5:00 21 ноября.

Также в Москве и области с 3:00 20 ноября до 21:00 21 ноября действует предупреждение о снеге и обледенении.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.