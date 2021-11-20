«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковью
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение о порывах ветра до 15-20 м/с в Москве действует с 10:00 20 ноября до 4:00 21 ноября, в Подмосковье — с 9:00 субботы до 5:00 21 ноября.
Также в Москве и области с 3:00 20 ноября до 21:00 21 ноября действует предупреждение о снеге и обледенении.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.