Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в выходные

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.

«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется, — это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдёт мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от 2 до 4 см осадков. Образуется небольшой снежный покров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, днём этот мокрый снег будет разбавлен дождём и часть снежного покрова сойдёт.

Как отметил эксперт, погода будет по-прежнему оттепельная, температура воздуха — +1...+3 °C.

«В воскресенье мокроснежье продолжится, но уже значительно меньшей интенсивности. После мокроснежных выходных погода станет морозной и сухой. Ночью ожидается до -6…-8 °C, днём — около нуля», — добавил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прогнозируют метель 21 и 22 ноября.