Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в выходные

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в выходные.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в выходные
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется, — это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдёт мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от 2 до 4 см осадков. Образуется небольшой снежный покров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, днём этот мокрый снег будет разбавлен дождём и часть снежного покрова сойдёт.

Как отметил эксперт, погода будет по-прежнему оттепельная, температура воздуха — +1...+3 °C.

«В воскресенье мокроснежье продолжится, но уже значительно меньшей интенсивности. После мокроснежных выходных погода станет морозной и сухой. Ночью ожидается до -6…-8 °C, днём — около нуля», — добавил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прогнозируют метель 21 и 22 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить